Gaziantep OSB’de tüm fabrikalar üretime hazır

Güneş DOĞDU SOYLU

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası depremzedelerin yarasını sarmaya başlayan Gaziantepli sanayiciler, bir yandan fabrikalarının kapılarını vatandaşlara açarken diğer yandan çeşitli yerlerde barınan vatandaşlar için sıcak yemek üreterek dağıtımını sağladı. Geçen sürenin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bütün fabrikaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenerek tesislerde çalışılabileceği yönünde bir rapor hazırlandı.

"Depremzedeler için yemek üretimi gerçekleştiriliyor"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, yaşanan iki büyük depremin ardından bütün sanayicilerin ilk günden itibaren fabrikalarının kapılarını depremden mağdur olan vatandaşlara açarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığını söyledi. Sanayicilerin gerek Gaziantep gerekse çevre illerde barınan depremzedeler içinde yemekhanelerinde yemek üretimi gerçekleştirerek vatandaşlarımıza ulaştırdığını anlatan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicilerimiz diğer yandan temel ihtiyaçların karşılanması için de üzerlerine düşenleri yapmaya devam ediyor. OSB’de bulunan bütün fabrikalarımız hasar almadan bu afetten çıkmış durumda.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından OSB’de bulunan bütün fabrikalar denetlenmiş olup Gaziantep OSB'de ki bütün fabrikalar için ‘çalışılabilir raporu’ verildi. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bütün fabrikalarımızın enerji ve diğer ihtiyaçları karşılanmış ve şu anda bütün fabrikalarımız çalışmaya ve üretmeye hazır.

Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül de sosyal medya hesabından evleri hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlara evlerinize girebilirsiniz yönünde çağrıda bulundu. Birçok sanayi kuruluşumuz bugün itibarıyla tesislerini çalışır hale getirmiş durumda ve üretime başladı.”

"İç piyasanın ihtiyacını karşılayacağız"

Sanayicilerin bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacak olan birçok ürünün üretimini sağlamak ve ülkemizin ekonomik yönden güçlenmesine katkı sağlamak zorunda olduğunu söyleyen Şimşek, “Bugün Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde hiçbir üretim tesisinde bir sıkıntı bulunmuyor.

Önümüzdeki süreçte bütün fabrikalarımız üretime başlayacak ve öncelikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimini gerçekleştirecekler. Yaşanan bu afette yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.