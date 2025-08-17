Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde sigara bırakan personele 700 TL prim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara içilmemesi çağrısına destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2020'den bu yana sigarayla mücadelede örnek bir uygulamaya imza atıyor.

Şahinbey Belediyesi'nde çalışan personeli için başlattığı "Sigarayı Bırak Maaşına Teşvik Primi Eklet" kampanyasını artırarak sürdüren Tahmazoğlu, sigarayı bırakan ve içmeyen personeline her ay 700 TL destek ödemesi yapıyor. Çalışanlarının hem sağlığını hem de cebini düşünerek sigara içmeyen ve sigarayı bırakan çalışanlarına teşvik primi veren Tahmazoğlu, 5 yıl önce başlattığı örnek uygulama sayesinde yüzlerce kişinin sigara bırakmasına vesile oldu.

Hem sağlıklı kalıyorlar hem de daha fazla para alıyorlar

Tahmazoğlu'nun sigaranın bırakılmasına ve içilmemesine yönelik başlattığı uygulamaya büyük destek veren personeller, sigarayı bırakmakla hem sağlıklı kalıyor hem de daha fazla para alıyor. Her ay sigarayı bırakan personelin sayısının arttığı Şahinbey Belediyesi'nde sigara içenlerin sigarayı bırakması için ise teşvik çalışmaları sürüyor.

"Sigara içmeyen personelimize daha fazla maaş ödüyoruz"

Proje ile ilgili konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sigarayı bırakan personele 700 TL teşvik primi verdiklerini söyledi. Personellerinin ve vatandaşların sigarayı bırakmasına vesile olmak istediklerini belirten Tahmazoğlu, "Sigara hem sağlığımıza hem cebimize zararlı ve hem de çevre kirliliğine sebebiyet veriyor. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızı ve Şahinbey Belediyesi çalışanlarımızı sigara içmemeye davet ediyorum. Eğer sigara içen varsa sigarayı bıraktığı takdirde veya içmediğinden dolayı 2020 yılında başlattığımız bir projemiz var. Sigara içmeyen personelimize daha fazla maaş ödüyoruz. Yıllar içerisinde de artışla beraber sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personelimize her ay 700 lira daha fazla maaş ödüyoruz. Böylelikle hem personelimizin cebine katkı sağlıyoruz hem de sigaranın sağlık üzerindeki zararlarını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yere atılan sigara izmaritleri kaldırım ve kilit taşlarının arasında kalıyor. Rastgele yere atılan yollarda sigara izmaritlerini temizleyen temizlik personellerimizin canı çıkıyor. Dolayısıyla sigara çevre kirliliğine de çok büyük sebebiyet veriyor. Sigarayı içmeyin ve sağlıklı kalın, bedenimiz sağlıklı olsun, paramızda cebimizde kalsın" dedi.

"Sigara içen personellerden de büyük oranda sigara bırakanlar oldu"

Sigarayla mücadele kampanyasına personellerin büyük destek verdiğini belirten Tahmazoğlu, "Zaten sigara içmeyen personellerimiz bu kampanyadan çok memnun. Sigara içen personellerden de büyük oranda sigara bırakanlar oldu. Çünkü bir paket sigaranın personele aylık maliyeti en az 3 bin lira. 700 lira da biz katkı sağlıyoruz. Sigarayı bırakan ve içmeyen personelin cebinde 3 bin 700 lira kalıyor. Personelimiz bu parayı kendi ailesine, çocuğuna ve ihtiyaçlarına harcayabiliyor. Personellerimizin kampanyaya ilgisi gerçekten yüksek. Hem biz hem de personellerimiz bu uygulamamızdan çok memnun" diye konuştu.

"Teşvik üzerine ben ve arkadaşlarımızın çoğu sigarayı bıraktı"

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personellerinden Mustafa Kaplan, "Öncelikle personeller adına ben başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu teşvik üzerine ben ve arkadaşlarımızın çoğu sigarayı bıraktı. Sigara kullanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Ama teşvikten sonra düşündüm ve sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigara içerken maçlara gidiyordum, top oynarken, merdiven çıkarken nefes almakta çok zorlanıyordum, Ama şu an sağlığım konusunda ve maddiyat konusunda daha da rahatım, daha da iyiyim. Şu an kendimi daha da iyi hissediyorum. Başkanımıza Mehmet Tahmazoğlu'na çok çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Sigarayı bıraktığım için çok huzurlu ve mutluyum"

Sigara içtiği dönemlerde hem maddi hem de sağlık anlamında çok sıkıntılar çektiğini belirten Mehmet Yasin Özdemir ise "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, personelinin arkasında dimdik durmaktadır. Başkanımız memleket ve millet adına birçok mükemmel hizmetler sunmuştur. Başkanımızın sigara bırakma hususunda bizlere sunmuş olduğu teşvik ile bize ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin hem sağlık hem de maddiyat bakımından bizlere desteği olmuştur. Sigarayı bıraktığım için çok huzurlu ve mutluyum. Başkanımızın teşvikini duyana kadar sigarayı bağımlı bir şekilde kullanıyordum. Uzun yıllardır sigara içiyordum, bırakmayı çok istiyordum. Yalnız bırakamıyordum. Başkanımızın bizlere sunmuş olduğu bu teşvikten ötürü sigarayı bırakma konusunda azim oldu ve sigarayı bıraktım. Başkanımızın sayesinde sabahleyin kalkıyorum, sporumu yapıyorum. Şu an çok şükür zihnim, bedenim ve cebim sağlam" ifadelerini kullandı.