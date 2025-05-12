Gaziantep sanayisinin öncü sanayicisi M. Naci Topçuoğlu, vefatının 17. yılında anıldı

Merhum Naci Topçuoğlu’nun Gaziantep asri mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma törenine Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Topçuoğlu ailesinin mensupları, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO yönetici ve öğrencileri, Gülsan Holding yönetici ve çalışanları, merhumun dostları ve sanayi camiasından çok sayıda isim katıldı.

Vizyonu ve ileri görüşlülüğü ile Gaziantep ve ülke sanayisine önemli katkılar sunan, başta eğitim olmak üzere sosyal sorumluluk projeleri ile de örnek olan merhum Naci Topçuoğlu’nu anma töreni dualar eşliğinde sona erdi.

Anma töreninin ardından bir konuşma yapan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, merhum Naci Topçuoğlu’nun yaşam tarzı, kişiliği, çalışkanlığı, vizyonu ve vatan sevgisi ile örnek olduğunu belirterek, “Gerek sanayicilik alanında gerekse de topluma hizmet alanında örnek bir kişiliğine sahip olan merhum Naci Topçuoğlu’nun açtığı yolda ilerlemek bizlerin en büyük sorumluluğudur. Kendisi şehrimize ve ülkemize yaptığı hizmetleri ve eserleri ile her zaman hayırla yad edilecektir” dedi.

Naci Topçuoğlu kimdir?

1941 yılında Kilis'te doğan Naci Topçuoğlu, İlköğretimini Kilis'te tamamladı. Daha sonra babası Merhum Mustafa Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep'e geldi. Orta öğrenimini yaptıktan sonra, Gaziantep Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesini bitirdi. Üniversite'yi bitirdikten sonra Van'da yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 1967 yılında abisi Ali Topçuoğlu ile birlikte Topçuoğlu otomotivi kurdu. Şıhcan Caddesi'ndeki Topçuoğlu otomotiv olarak Fiat Traktör, Kamyon ve Otobüs ile yedek parça satıcılığı yaptı. 1976 yılında Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik alanda 40 işçisiyle birlikte sanayiciliğe başladı. 1979 yılında Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurdu. Kuruluşundan itibaren, Gülsan Holding bünyesinde bulunan, Gülsan Sentetik, Gül Enerji, Kaşmir Halı, Gülteks ve Gülpa A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Naci Topçuoğlu için bütün şirketlerdeki en büyük öncelik teknolojik alanlardaki yeniliklerdi. Dünyanın birçok ülkesinde alanıyla ilgili fuarları ziyaret eder, yeni teknolojilerin Gaziantep’teki tesislerinde yer almasını sağlar, bu çalışmalarıyla da Gaziantep sanayicilerine büyük örnek teşkil ederdi. Naci Topçuoğlu’nun bu hayallerinin gerçekleşmesi aslında Gaziantep sanayisinin eski teknolojilerden de kurtulması ve yeni teknolojilere kavuşmasının önünü açmıştır. Gaziantepli sanayicilerin en önemli sorunları arasında yer alan kalifiye insan iş gücü sorununun çözümü içinde büyük gayretler gösteren Merhum Naci Topçuoğlu bugün kendi adıyla anılan GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte attı. Bugün binlerce öğrencinin geleceğine yön veren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye’de örnek bir okul haline geldi. Gaziantep Sanayi Odası’nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum Naci Topçuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda 11 Mayıs 2008 yılında vefat etti.