Gaziantep Ticaret Odası, kurtuluşu kahramanların mesajıyla kutladı 

Gaziantep Ticaret Odası, kentin 99’uncu kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Oda, mesajında “99 yıl önce, 6317 şehit vererek sadece Antep için değil, tüm Anadolu'nun kurtuluşu için milli mücadele destanı yazan Antep Harbi Kahramanlarından size bir mesaj var” ifadelerine yer verdi.

Atatürk’ün, “Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil, Türkiye’yi de kurtardılar” sözlerinin yer aldığı mesajda, ilin kurtuluşunda rol oynayanların verdikleri mücadele, kendi açıklamalarıyla anlatıldı.