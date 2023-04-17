Gaziantep ÜSKAP’ta pilot il seçildi
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde “Aktif İş Gücü Hizmetleri ve İşbaşı Eğitim Programı” ile “Üretim Sürecine Katılım Programı (ÜSKAP)" hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde “Aktif İş Gücü Hizmetleri ve İşbaşı Eğitim Programı” ile “Üretim Sürecine Katılım Programı (ÜSKAP)" hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan GTO Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, “İstihdam eden ve istihdam edilen, başka bir ifade ile emek ve sermaye… Bu ikisi üretimin temel faktörleri… Biri eksik olursa üretim olmaz, ekonomik büyüme olmaz kalkınma olmaz” dedi.
Gaziantep’in pilot il olduğu Üretim Sürecine Katılım Programına (ÜSKAP) değinen Özdurak programdan daha fazla işletmenin yararlanabilmesi için 50 olan çalışan sayısı şartının aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Programdan yararlanmak isteyen işverenlerde aranan şartlardan birinin 50’den fazla çalışanı olması kriteri var. Ancak Gaziantep’in pilot il olarak seçildiği programın daha etkin, daha faydalı olabilmesi için bu sayının aşağıya çekilmesi gerek. Çalışan sayısı alt limiti 15 olmalı.”
Bölgemizde yaşanan deprem felaketinin iş gücü piyasasındaki nitelikli eleman sorununu daha da büyüttüğünü kaydeden Özdurak, “Bütün toplumu derinden yaralayan bu felaket ne yazık ki işgücü piyasasında bozulmalara neden oldu.
Kimi işletmeler yok oldu, işletme sahipleri, çalışanlar vefat etti. Kalanlar göç etmeye başladı. Göçenler arasında tecrübeli, nitelikli, yetişmiş elamanlar da var. Bu durum şehirlerin demografik yapısı kadar üretim yapısı açısından da gelecek kaygısı yaratıyor” dedi.