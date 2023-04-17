Gaziantep ÜSKAP’ta pilot il seçildi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞ­KUR) iş birliğinde “Aktif İş Gücü Hizmetleri ve İşbaşı Eğitim Prog­ramı” ile “Üretim Sürecine Katı­lım Programı (ÜSKAP)" hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleş­tirildi. Toplantıda konuşan GTO Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, “İstihdam eden ve istihdam edilen, başka bir ifade ile emek ve serma­ye… Bu ikisi üretimin temel faktör­leri… Biri eksik olursa üretim ol­maz, ekonomik büyüme olmaz kal­kınma olmaz” dedi.

Gaziantep’in pilot il olduğu Üre­tim Sürecine Katılım Programına (ÜSKAP) değinen Özdurak prog­ramdan daha fazla işletmenin ya­rarlanabilmesi için 50 olan çalışan sayısı şartının aşağı çekilmesi ge­rektiğini belirterek şunları söyledi:

“Programdan yararlanmak isteyen işverenlerde aranan şartlardan bi­rinin 50’den fazla çalışanı olma­sı kriteri var. Ancak Gaziantep’in pilot il olarak seçildiği programın daha etkin, daha faydalı olabilme­si için bu sayının aşağıya çekilme­si gerek. Çalışan sayısı alt limiti 15 olmalı.”

Bölgemizde yaşanan deprem fe­laketinin iş gücü piyasasındaki ni­telikli eleman sorununu daha da büyüttüğünü kaydeden Özdurak, “Bütün toplumu derinden yarala­yan bu felaket ne yazık ki işgücü pi­yasasında bozulmalara neden oldu.

Kimi işletmeler yok oldu, işletme sahipleri, çalışanlar vefat etti. Ka­lanlar göç etmeye başladı. Göçen­ler arasında tecrübeli, nitelikli, ye­tişmiş elamanlar da var. Bu durum şehirlerin demografik yapısı kadar üretim yapısı açısından da gelecek kaygısı yaratıyor” dedi.