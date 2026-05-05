Gaziantep ve Şanlıurfa'ya 150 milyon TL afet desteği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı vuran süper hücrenin ardından acil ihtiyaçların karşılanması ve hasarların giderilmesi için acil destek sağlandığını açıkladı.

Çiftçi, ilk etapta Gaziantep Valiliği'ne 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği'ne ise 50 milyon TL olmak üzere toplam 150 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, "Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz.



Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 5, 2026

Ne olmuştu?

Gaziantep ve Şanlıurfa'da hafta sonu etkili olan 'süper hücre' hayatı adeta felç ederken, tarım arazileri ile meyve bahçelerinde de büyük zarar yol açtı. Evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü afette 2 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.