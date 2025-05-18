Gaziantep'te 2 milyon TL'lik kaçak elektronik eşya operasyonu!

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 280 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerindeki 3 iş yerine baskın yapıldı.

831 ürün ele geçirildi

M.A., M.B., O.O. ve H.H. isimli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda, 54 cep telefonu, 53 müzik çalar, 38 kablosuz kulaklık, 36 epilasyon cihazı, 15 oyun konsolu, 8 akıllı saat, 2 tablet, 550 şarj aleti ve 75 cep telefonu güvenlik filigramı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.