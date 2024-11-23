Gaziantep'te çocuklara kötü muamele eden bakım personeli açığa alındı

Gaziantep Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 5 ve 6 yaşındaki iki çocuk, eğitim gördükleri okuldaki öğretmenlerine vücutlarındaki yara izlerini gösterdi. Okulun psikoloğuna yönlendirilen çocuklar yaralarını Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki bir görevlinin yaptığını söyleyice, öğretmenler Gaziantep Barosu’na ihbarda bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen baro, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık kuruma yazı yazdı ve çocuklar koruma altına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bakım personelinin açığa alınmasıyla son bulan soruşturma konusunda sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: