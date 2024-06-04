Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce bulunan cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi.
Vücudunda bıçak darbesi olduğu belirtilen cesetle ilgili kimlik belirleme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.