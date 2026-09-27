Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.