Gaziantep’te silahlı kavga: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İddiaya göre, Durmuş Karaca (18) ve kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen bir nefende kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından kimliği belirsiz şahıs yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Durmuş Karaca’ya ateş ederek göğsünden ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş Karaca, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.