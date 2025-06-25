Gaziantep'te Topçuoğlu ailesinin acı günü
Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nun kız kardeşi Filiz Topçuoğlu yaşamını yitirdi.
Gaziantep Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nun kız kardeşi Filiz Topçuoğlu hayatını kaybetti.
Filiz Topçuoğlu'nun cenazesi, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü (bugün), Asri Mezarlık içerisinde bulunan Şireci Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Filiz Topçuoğlu, M. Ali Topçuoğlu ve Mücevher Topçuoğlu’nun kızı; İnayet Özil ve Tuğba Şiveydinli’nin kardeşi ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu’nun yeğeniydi.