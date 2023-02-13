Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi Nazmi Tosun gözaltına alındı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Gaziantep oldu.

Kentte çok sayıda bina yıkıldı, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da gözaltına alındı

Son olarak şehirde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.