Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi Nazmi Tosun gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Gaziantep oldu.
Kentte çok sayıda bina yıkıldı, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'da gözaltına alındı
Son olarak şehirde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.