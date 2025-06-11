Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine belediye başkanvekili seçimi yapıldı. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti’nin adayı Eray Karadeniz, üçüncü turda 21 oy alarak başkanvekili seçildi.

CHP’nin adayı Murat Topaloğlu’nun yarıştığı seçimde ilk iki turda salt çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda oylamaya 37 üye katıldı. Cumhur İttifakı’nın meclisteki çoğunluğu nedeniyle başkanlık görevi AK Parti’ye geçmiş oldu.

Mecliste CHP ve AK Parti’nin 16’şar, MHP’nin ise üç üyesi bulunuyordu.

Seçimin ardından CHP’li üyeler sonucu "halkın iradesinin gaspı" yorumunu yaparak salondan ayrıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasının beşinci operasyonunda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar, Adana’nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinin CHP’li belediye başkanları da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdığını duyurmuştu.