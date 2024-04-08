Gaziosmanpaşa'da otobüs kazası: Gaz pedalı takıldı, duraktaki dört araca çarptı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki durak peronlara yanaşan ve içinde yolcu bulunmayan "55 T" hat numaralı İETT otobüsünün gaz pedalı takılı kaldı.

Otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı hatta çalışan park halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Daha sonra refüje çıkan 2 araç, diğer perondaki 3 farklı İETT otobüsüne daha çarptı.

Kaza nedeniyle otobüslerde hasar oluştu.

Bir vatandaşın cep telefonunca kaydedilen görüntülerde, kaza sonrası bazı otobüslerin refüje çıkması ve camlarının kırılması yer aldı.