Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla Macaristan ve Hırvatistan'a doğalgaz sevkiyatına yeni bir rota üzerinden başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Macaristan ve Hırvatistan'a doğalgaz arzı bugün TürkAkım boru hattı ve ayrıca Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulusal gaz iletim sistemleri üzerinden yeni bir rota üzerinden başladı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi Şirketinden bugün yapılan açıklamada, Gazprom'un Macaristan'a Ukrayna üzerinden doğalgaz akışını durdurduğu bildirilmişti.