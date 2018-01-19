Gazprom, TürkAkım'ın ikinci hattı için izin aldı

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesindeki ikinci hattın Türk karasularındaki inşası için gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım projesinin inşaatına belirlenen takvime uygun şekilde devam edildiği belirtildi.

Rusya ve Türkiye'nin kara sınırlarının yanı sıra Karadeniz'de de projenin inşası için bugüne kadar 760 kilometrenin üzerinde boru döşendiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'nın topraklarındaki kısmın inşası sona yaklaştı. Türkiye'de de proje kapsamında doğalgaz alım terminali inşaatına başlandı. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ve karasularındaki ikinci hattın inşası için de gerekli izinler bugün alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk hükümetinden alınan izin sonrasında, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan her iki hattın da 2019 yılı sonundan önce faaliyete geçmesinin beklendiği vurgulandı.

TürkAkım projesi nedir?

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratacak.

Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında denizaltına inip, İstanbul'a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye kıyısına çıkacak.

TürkAkım boru hattı yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.