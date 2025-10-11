Gazze ateşkesinde İbrahim Kalın'ın diplomasi trafiği

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Mısır'da 8 Ekim'de sabah 10.00'da başlayıp akşam 22.00'ye kadar devam eden Gazze ateşkesi trafiğini yazdı.

Hakan'ın verdiği bilgilere göre MİT Başkanı İbrahim Kalın ilk toplantısını Hamas heyetiyle yaptı.

Kalın, 8 Ekim günü sabah 10.00'da önce Hamas heyetiyle görüştü. Görüşmede ateşkes, rehine ve esir takası, yardımların 600 TIR’a çıkarılması ve İsrail’in aşama aşama çekilmesi gündeme geldi. Kalın, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak bilgilendirdi.

MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Hamas üyelerinin ardından saat 11.15'te ABD heyetiyle bir araya geldi. Hakan'ın aktardığı bilgilere göre bu görüşmede İsrail’in Gazze’den çekilmesi, "mavi, sarı ve kırmızı hatlar" konusunda esneklik ve İsrail’in savaşa geri dönmeyeceğinin garantisi konusuları ele alındı. Toplantının en önemli iki gündemi savaş sonrası Gazze'nin nasıl yönetileceği ve bir barış gücü kurulması oldu.

8 Ekim saat 13.00'te Türkiye, Mısır ve Katar heyetlerinin bir araya geldiğini yazan Hürriyet yazarı Hakan, bu toplantıda ateşkesin maddeleri, Hamas'ın anlaşmaya ilişkin çekinceleri ve İsrail'in itirazlarının ele alındığını aktardı. Bu toplantıda ateşkesin sağlanması konusunda tarafların net pozisyonları ortaya çıktı.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 8 Ekim saat 14.00'te en geniş katılımlı toplantının yapıldığını ve bu toplantıya Türkiye, Katar, Mısır, ABD ve İsrail heyetlerinin katıldığını aktaran Hakan, toplantının ana gündemlerinin "Anlaşmanın çerçevesi nasıl belirlenecek?", "Anlaşma konusunda irade, niyet ve kararlılık nasıl ortaya konacak?" ve "Uygulama mekanizmaları nasıl şekillendirilecek?" soruları etrafında şekillendiğini aktardı.

Saat 15.00'te sadece heyet başkanlarından oluşan bir toplantının ardından ABD'nin Gazze'de ateşkes anlaşmasının garantörü olması konusunda fikir birliğine ulaşıldığını yazan Hakan'ın aktardığına göre daha sonra Türkiye, Katar ve Mısır heyetleri, Hamas ile görüştü. Bu toplantıda Hamas'ın anlaşmaya ilişkin çekinceleri ele alındı.

Hamas, toplantıdan liderlik ekibiyle görüşmesi gerektiğini söyleyerek ayrıldı. Bunun üzerine MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşerek son durum üzerine konuştu.

Hamas'la yapılan toplantının ardından MİT Başkanı, Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak son durumla ilgili bilgi verdi. Hakan'a göre Erdoğan'ın talimatı "Çalışmaya devam" oldu.

Saat 20.00'de MİT Başkanı Kalın; ABD, Mısır, Katar ve İsrailli heyetlerle bir araya geldi ve Hamas'ın çekincelerini iletti. Hakan'ın köşesinden yazdığına göre bu toplantıda anlaşmadan sonra atılacak adımlar, uygulama mekanizması ve ateşkesin sürekliliğinin takibi, Türkiye’nin insani yardımları artırması; ikinci aşamada devreye girecek olan Gazze İdare Birimi ve Uluslararası İstikrar Gücü konusu ele alındı.

MİT Başkanı Kalın, Erdoğan'ı saat 22.00'de bir kez daha aradı. 45 dakika sonra Hamas heyeti, anlaşmayı kabul ettiğini bildirdi.

Anlaşmanın taraflar tarafından imzalanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, heyet başkanlarını arayarak teşekkür etti.

