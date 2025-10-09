Gazze filosu aktivisti Akılotu: Çifte vatandaş Türk pasaportlular İsrail ordusunda görev yapıyor

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivist Sinan Akılotu, Elazığ’a dönüşünde yaşadıklarını memleketinde anlattı.

Akılotu, Gazze’ye ulaşamadıklarını belirterek, "Biz Gazze'ye ulaşamadık. Ambargo kırılmadı, gerçek bu" dedi.

Elazığ Havalimanı'nda karşılanan Akılotu, katılımcıların gösterilen teveccühün kendilerine değil, Gazze’ye yönelik sevdanın bir yansıması olduğunu söyledi.

Alıkonulma sürecinin koşullarını anlattı

Akılotu, alıkonulma sürecinde 49 farklı ülkeden 497 aktivistin bulunduğunu belirtti.

Süreçte yaşananları anlatırken, "21 günlük yolculuğun tamamı işkence olsa, sadece size şunu soruyorum. İki yıldır bombalar altında inim inim inleyen... Filistin'in çektiği acının binde biri eder mi?" ifadelerini kullandı.

Akılotu, alıkonuldukları hapishanenin Gazze'ye 10 kilometre uzaklıkta olduğunu ve oradan bomba yağdıran uçakların sesinin duyulduğunu söyledi.

Türkiye pasaportu taşıyan İsraili askerleri

Akılotu, alıkonulma sürecinde Türkiye pasaportu taşıyan Yahudi çifte vatandaşlarla karşılaştıklarını açıkladı.

Akılotu, "Orada bizim ülkemizin pasaportunu taşıyan Yahudi olan çifte vatandaş olup da orada askerlik yapan, memurluk yapan insanlarla karşılaştık" dedi.

Açıklamasında, "Ben bunun altını size söyleyerek söylüyorum, Türk değil bunlar. Yahudi, çifte vatandaşlıkla bizim pasaportumuzu taşıyor" ifadelerini kullandı.

Akılotu, Gazze’deki ablukanın kırılmadığını ve zulmün devam ettiğini vurguladı.

Alandaki dayanışma ve yapılan duaların Gazze'nin imarı için olmasını dilediğini belirtti ve sürecin Gazze’nin yıllardır yaşadığı acıların önüne geçirilmemesi gerektiğini ifade etti.