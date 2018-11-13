Gazze sınırında tehlikeli tırmanış

13 Kasım 2018

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Bununla birlikte, dünden bu yana şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Son saldırılarda Gazze'nin batısında hükümete ait bir emniyet merkezi ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki iki askeri mevzisi hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

İsrail daha önceki saldırılarında aralarında El Aksa Televizyonunun da olduğu 6 binanın yıkılmasına sebep olmuştu.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan), Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon) bir binaya roket düşmesi sonucu bir İsraillinin öldüğünü, 1'inin de ağır yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA