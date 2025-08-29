Gazze Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son dakika gelişmesi... TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tüm partiler tezkereye 'evet' oyu verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.
Ayrıntılar geliyor...