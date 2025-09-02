"Gazze'de 23 aydır süren vahşet durdurulmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı olamayacağını belirterek, “Birleşmiş Milletler’i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin kentinde Meyciang Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu”na katıldı. Oturumdaki konuşmasında, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliama dikkat çekerek, “uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:
“Şurası bir gerçek ki bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler’i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze’si ve Batı Şeria’sı ile Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum.”
“Suriye’de tehditlere karşı duracağız”
Suriye’de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapılarının aralandığına da dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz. Öte yandan, Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine, ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Orta Asya’daki kardeş ülkelerimizle ikili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirliğimiz ise her geçen gün gelişiyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır.”
“Refahı önceleyen dünya düzeni hedefliyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz” dedi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu vurguladı. Türkiye’nin vizyonunun tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesi yönünde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya’nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.
Putin: Türkiye güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen kişisel temaslarına çok büyük değer verdiğini söyledi. Putin, “Bu, iyi komşuluk ilkeleriyle ve Rus-Türk ilişkilerinin geleneksel dostane ilkeleriyle tamamen uyumludur. Türkiye’yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz” dedi.
“Türkiye’ye davet ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, “Değerli dostum, zatıalinizi Türkiye’de misafir etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor” açıklaması yaptı