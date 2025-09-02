"Gazze'de 23 aydır süren vahşet durdurulmalı"

Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin ken­tinde Meyciang Kongre Mer­kezi’nde düzenlenen “Şang­hay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturu­mu”na katıldı. Oturumdaki konuşmasında, İsrail’in Gaz­ze’de gerçekleştirdiği katli­ama dikkat çekerek, “ulus­lararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden faz­la Gazzelinin katledilmesi­ne, masum yavruların açlık­tan kırılmasına engel olamı­yorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşün­mek mecburiyetindeyiz” de­di. Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şurası bir gerçek ki be­beklerin, çocukların, yaşlıla­rın açlıktan öldüğü bir vah­şeti 23 aydır durduramama­nın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıl­lardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleş­miş Milletler’i küresel ada­leti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanı­yorum. Gazze’si ve Batı Şe­ria’sı ile Filistin halkının ta­mamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine buradan teşek­kür ediyorum.”

“Suriye’de tehditlere karşı duracağız”

Suriye’de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir döne­min kapılarının aralandığına da dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’nin toprak bütün­lüğü ve siyasi birliği korun­mak suretiyle ayağa kaldı­rılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin ya­rarınadır. Komşumuz Suri­ye’nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında ol­mayı sürdüreceğiz. Öte yan­dan, Güney Kafkasya’da ve Orta Asya’da kalıcı barış, is­tikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişi­mine, ulaşım ve iletişim hat­larının açılmasına katkı sağ­lamasını temenni ediyoruz. Orta Asya’daki kardeş ülke­lerimizle ikili ve çok taraflı platformlarda yakın işbirli­ğimiz ise her geçen gün ge­lişiyor. Türk Devletleri Teş­kilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülke­lerimiz için değil, geniş böl­gemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır.”

“Refahı önceleyen dünya düzeni hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Kon­feransı’na ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda ça­lışmalarının sürdüğünü be­lirterek, “Enerji ve bağlantı­sallık alanındaki gelişmele­ri küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenli­ği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde gö­rüyoruz” dedi. Erdoğan, Şan­ghay İşbirliği Teşkilatı’nın enerji güvenliğinin artırıl­ması ve stratejik altyapı pro­jelerinde ortaklıkların geliş­tirilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu vur­guladı. Türkiye’nin vizyonu­nun tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diya­log, diplomasi ve işbirliği ru­huyla çözülmesi yönünde ol­duğunu dile getiren Erdoğan, “Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve top­lumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyo­ruz. Asya’nın kadim hoşgö­rü ikliminin ve sorunlara or­tak çözüm bulma geleneği­nin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşki­latı ile işbirliğimizi güçlen­dirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

Putin: Türkiye güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile yapıcı ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen kişisel temaslarına çok büyük değer verdiğini söyledi. Putin, “Bu, iyi komşuluk ilkeleriyle ve Rus-Türk ilişkilerinin geleneksel dostane ilkeleriyle tamamen uyumludur. Türkiye’yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz” dedi.

“Türkiye’ye davet ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, “Değerli dostum, zatıalinizi Türkiye’de misafir etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor” açıklaması yaptı