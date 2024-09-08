Gazze'de can kaybı 41 bine dayandı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükselirken, yaralı sayısı 97 bine yaklaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 338 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
97 bin yaralı!
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralı sayısının da 94 bin 761'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.