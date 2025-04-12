Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor! Ölü sayısı 50 bini aştı...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 933'e, yaralı sayısı ise 116 bin 45'e yükseldi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 563 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.