Gazze'ye 17. yardım gemisi Mersin'den yola çıkıyor

Kalıcı barış çabalarının sürdüğü dönemde, Türkiye'nin Gazze halkına yönelik insani yardımları devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan "Akdeniz" isimli 17. yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan bölgeye doğru yola çıkıyor.

Uğurlama töreninde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.

500 tonluk konserve yardımı

Gemide, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tonlarca temel gıda maddesi bulunuyor. Yardımın en dikkat çeken kısmını, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan yaklaşık 500 ton konserve kavurma oluşturuyor. Bunun yanında gemide un, pirinç, mercimek, makarna, nohut ve fasulye gibi temel kuru gıda ürünleri de yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarının yanı sıra yardım malzemelerinin büyük bölümünü Türk Kızılay sağladı.