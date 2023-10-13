Gazze'ye insani yardım Mısır'a ulaştı
Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan Gazze'ye götürülecek.
Haber Merkezi
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Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek ve Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek. Görüşmelerde çözüm başlıkları masada olacak. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor.
Yardımlar, Mısır'In Refah kapısına gönderilecek.