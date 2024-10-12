Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz: Sorumlular gerekli cezayı alacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyeye ait 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde dün 45 hayvanın ölü bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediye yetkilileri dün, çöp torbalarında bulunan hayvanların, cansız ve tedaviye cevap vermeyen hayvanlar olduğunu belirtmişti. Büyükgöz yaptığı yeni açıklamada: "Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız. Soruşturmanın selameti açısından ilgililer açığa alındı. İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacak" dedi.

İğne ve ilaç şişeleri delil kabul edildi

Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde hayvan katliamına ilişkin görüntülerde, bir ekibin hayvanlara iğne vurduğu, diğer ekibin ise poşetlere koyarak çöp konteynerine attığı anlar yayınlanmıştı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişelerine delil olarak el konulurken, çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

"Hayvanımızı itlaf etmek gibi bir sürecimiz olamaz"

Hayvan katliamı görüntülerine yönelik de konuşan Büyükgöz: "Hayatta olan hiçbir hayvanımızı öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz, olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim, ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp, uygun usullerde gömüyoruz" dedi.