Gebze faciasının ardından yeni endişe! Kartal'da kolonları çatlayan apartman boşaltıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, 17 daireden oluşan apartmanda çatlakların fark edilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri bazı eşyalarını alarak binayı terk etti.

Yapılan incelemenin ardından binanın mühürlenmesine karar verildi. Bina çevresine güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışlar kapatıldı. Detaylı teknik incelemenin bugün yapılacağı belirtildi.

Gebze'de bina çökmüştü

Kartal'daki olay, geçtiğimiz günlerde Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde yaşanan facianın ardından meydana geldi.

7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim sabahı çökmüş; aynı aileden 5 kişi enkaz altında kalmıştı.

19 saat süren çalışmaların ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir yaralı olarak kurtarılırken, Muhammet Emir Bilir ve Hayrunnisa Nur Bilir, anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Çökmenin ardından çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmış, Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerindeki 5 katlı başka bir binada da kolon çatlakları tespit edilmişti. AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bu bina da önlem amaçlı tahliye edilerek incelemeye alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.