Gebze'de bir binada daha kolonlar çatladı! Oturanlar tahliye edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binada çatırdama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bina tahliye ediliyor.
Gebze Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binaya AFAD ekipleri sevk edildi.
7 katlı bina çökmüştü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybederken, 8 saatlik çalışmanın ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA