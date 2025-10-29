Gebze'de çöken binadaki eczanenin sahibi konuştu! 'Bina yan yattı ama camlar bile kırılmamıştı'

Kocaeli Gebze'de meydana gelen 7 katlı binanın çökmesi olayına ilişkin soruşturma sürerken, binanın zemin katında bulunan eczanenin sahibi Uğur Aydın önemli iddialarda bulundu. Aydın, binanın kolonlarında çatlak olmadığını, ancak giriş kısmında çökme yaşandığını fotoğraf çekerek belgelediğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Aydın, dün akşam enkazda kalan arkadaşı Levent Bilir ile görüştüğünü ve kolonun önündeki alüminyum kısmı gösterdiğini aktararak, "Kolonlarda herhangi bir çatlak bulunmadığını" ifade etti.

"Dükkanda şiddetli sarsıntı hissetmedik"

Aydın, durumu ilettiği dükkan sahibinin yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını kendisine aktardığını belirterek, daha önce eczanedeyken deprem yaşadığını ancak dükkanda şiddetli sarsıntı hissetmediğini ifade etti.

Eczanenin kamera kaydına ulaşamadıklarına değinen Aydın, "O çökmeler depremde mi olmuş, yoksa depremden sonra mı oldu? Depremden önce olma ihtimali çok düşük de ama kamera kaydına ulaşamadık, kamera odasında kayma olmuş" dedi. Kolon kesme iddiasının sorulması üzerine Aydın, "Kolon kesilecek bir tarafı yok. Zaten 45 metrekare, ortada kolon yok, kesemezsin ki" cevabını verdi.

'Binada çökme var' iddiası

Aydın, "Binanın önünde ya da içinde çökme olduğu, bunu da fotoğrafladığınız iddiaları var?” sorusunu "Evet fotoğrafladım, binanın, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme ve bel verme dediğimiz olay vardı. Yani dün sabah çalışanlarım eczaneye geldiği zaman fark ediyorlar" şeklinde yanıtladı.

Eczanede fark edilen durumun neden kaynaklandığını bilmediğini ifade eden Aydın "Muhtemelen ya metro ya da zeminde sıvı kaybı' dediler. Teknik konulara giremem ama eczane, binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiyor. Eğer binadan kaynaklanmış bir yıkım gerçekleşmiş olsa bina yan yatmaz. Arka tarafına yani benim eczanenin bodrum katı ve bir üst katına girdiğim zaman orada herhangi bir kapanma yok. Orası açık. Hatta camları bile kırılmamış, bina öne yatmış. Ben 10 senedir oradayım. Dün sabah müteahhitle iletişime geçiliyor. Ben zaten şehir dışındaydım. Müteahhit belediye ekipleriyle görüşmüş zaten" ifadelerini kullandı.

Aydın, bina yıkıldıktan sonra dükkan sahibiyle telefonla yeniden görüştüğünü aktararak, "Binanın yıkıldığından onun da bilgisi yoktu. Aradım, geldi. Hatta benim yanımda aradı ‘Ağabey bir şey yok dediğiniz, bina çöktü.’ dedi. Belediye ekibi mi? Kimle görüştü bilmiyorum. Onu Ergün Bey'e sormanız lazım. Dün akşam 20.30-21.00 sıralarında geldim, karanlıkta her yeri göremiyorsunuz, her yerdeki kolonlara baktım, herhangi bir çatlaklık yoktu. Zaten bina içinde zeminde de çatlak yoktu. Sadece binanın önünde vardı. O da kaldırıma yakın taraflarında daha sonra birileri söyledi, ‘Sabah geçerken biraz yumuşaktı.’ demişler. Tam olarak bilmiyorum" dedi.