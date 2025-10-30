Gebze'de çöken binanın enkazında bilirkişi incelemesi başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında, sabah erken saatlerde bilirkişi heyeti tarafından inceleme başlatıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana gelen olayda, ekiplerin gün boyu ve gece saatlerinde süren arama kurtarma çalışmaları, anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşılmasıyla bugün saat 02.40 itibarıyla tamamlandı. Enkazdan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarılırken, kardeşleri Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazelerine dün öğleden sonra ulaşılmıştı.

İncelemeler devam ediyor

Sabah saatlerinde bölgeye gelen, aralarında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların bulunduğu bilirkişi heyeti, çökme nedenini belirlemek üzere enkaz alanında detaylı incelemelerde bulunuyor. Ayrıca Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de bölgede teknik kontrollerini sürdürüyor.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aile bugün defnedilecek

Hayatını kaybeden anne Emine, baba Levent ve çocukları Emir ile Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, ikindi vakti Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.