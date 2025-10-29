Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Alt katında eczanenin bulunduğu binanın enkazında 5 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini ifade eden Büyükgöz, bölgede yürütülen metro çalışmasının etkisinin araştırıldığını, ancak önceliğin “can kurtarma” olduğunu vurguladı.

Bu arada, çöken binanın eski fotoğrafı da ortaya çıktı. Görüntülerde, binanın zemin katında “Eczane Nehir” tabelasının yer aldığı görülüyor.