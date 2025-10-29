Gebze'de enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi, enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.

İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme gerçekleştiriyor. UMKE ekipleri de bölgede sahra hastanesi kurdu.

Vali Aktaş, gazetecilere, Gebze’de çöken binanın 2012 yılında yapılıp iskan aldığını, neden çöktüğüyle ilgili teknik ekiplerin çalışmasına devam ettiğini söyledi.

İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişilik aileden iki kişinin cansız bedenleri bulundu. Enkazdan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ olarak çıkarıldı. İki kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

9 bina mühürlendi

Yıkılan binanın yakınlarında bulunan 9 binada yaşayan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

9 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Enkaz altındakilerin kimlikleri belli oldu

Çöken binada kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14) ve Dilara Bilir'in (18) dairede kiracı olarak oturduğu öğrenildi.