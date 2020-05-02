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Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar

Sağlık Bakanı Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar
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Sağlık Bakanı Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldığını belirtti.

Normalleşme sürecinde, sanayi üretiminin Kovid-19 tedbirlerine uygun ve güvenle devamı için çalışmaları başlattıklarını aktaran Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek." açıklamasını yaptı.

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