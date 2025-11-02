Gebze'de zemin araştırılıyor: 21 bina ve 28 iş yeri boşaltıldı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Bölgede tedbir amaçlı 28 iş yeri, 21 bina ve 79 bağımsız birim boşaltılırken zaman zaman da enkazdaki kaldırma çalışması durdurulup, sessizlik sağlanarak, cihazlarla zeminde ölçüm yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek. Öte yandan, uzman ekipler, bölgedeki binalarda hem tarama yapıyor hem de zeminde ölçümler gerçekleştiriyor. Sensörler vasıtasıyla bölgedeki binalar 7/24 izleniyor.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

TÜBİTAK ve AFAD bölgede incelem yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şu anda 252 vatandaşın binalarında kalamadığını belirterek, bunlardan 73'ünün Büyükşehir Belediyesi tesislerinde, bir kısmının ise Gebze Belediyesinin tesislerinde geçici ikamet ettiğini söyledi.

Sahada 27 kamu kurum ve kuruluşunun görev yaptığına değinen Büyükakın, "Toplam 427 personel ve 120 araç çalışıyor. Şu anda en kritik çalışmayı yürütenler, üniversite hocalarımızla bu çalışmaları yapıyor" dedi.

Bölgede büyük ölçekte risk var mı?

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da bugün kendileri açısından çok verimli bir gün olduğunu belirterek, "6 üniversitemiz ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden gelen akademisyenlerle 40'ın üzerinde araştırmacı şu an burada bugün görev yapıyor." dedi.

Kritik karar vermek durumda olduklarını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Burada gerçekten zeminin ve yapıların etkileşimini çok doğru, net şekilde ortaya koymak durumdayız. O nedenle çok fazla sayıda jeofizik yöntemi, jeolojik gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumdayız. Yarın, ertesi gün belki diğer gün de buradaki çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bir yandan değişik jeofizik yöntemleri kullanırken diğer yandan da dün yine tahliye edilmiş olan binalarımızın etrafında daha detaylı birtakım jeofizik gözlemler, jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır yok mudur bunu da ortaya koymak son derece önemli."

Tatar, yarın da Devlet Su İşleri ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün haritalarını inceleyeceklerini aktararak, "Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz, belki biraz daha net bir tablo olmasa bile en azından bir fikir yürütecek aşamaya geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Deprem mi tetikledi?

Bir soru üzerine Tatar, şunları kaydetti:

"Depremle ilişkilendirmek çok güç, çok zorlama bir yaklaşım olur çünkü Sındırgı'daki en son depremin merkez üssü ile bulunduğumuz nokta arasında yaklaşık 300-310 kilometrelik mesafe var. Sındırdgı 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddeti Mercalli ölçeğine göre 8 idi. Buruda hissedilen şiddeti 3. Yani hafif derecede hissedilmiş bir depremdi Gebze civarında. Dolayısıyla 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin buraya etkisinin olduğun düşünmüyoruz ama diğer açıdan burada gerçekten zeminden kaynaklı bir problem mi var, binanın kendisiyle ilgili münferit bir problem mi var, bunu yaptığımız bütün çalışmalar sonucu anlamış olacağız."

1000'in üzerinde bina inceleniyor

Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü ve ekibinin sahada olduğunu belirterek, "Bir yandan yıkılan binayı merkez kabul edip yaklaşık 300 metrelik yarıçap içerisinde binaları inceliyor hatta daha geniş yer yer 400, 450, 500 metreye kadar alanlarda da bu binaları inceliyorlar. Kabaca 1000'in üzerinde binayı inceliyorlar, bu da çok önemli. Biz de aynı şekilde bölgeyi 6 ayrı sektöre ayırarak bütün yöntemlerin hepsini uygulayacağız. Hiçbir şeyi atlamak istemiyoruz. bBütün bunları ortaya koyduktan sonra herhalde çok daha net bir tablo karşımıza çıkabilecek diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.