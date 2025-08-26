'Geçinemiyoruz' diyen emekli astsubaylar toplu halde İŞKUR’a başvurdu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi üyeleri, maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek toplu halde İŞKUR’a iş başvurusunda bulundu.

“Maaşımızla geçinemiyoruz”

Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü önünde açıklama yapan TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin maaşlarının eridiğini söyledi. Arat, “Hayat pahalılığı karşısında emekliye verilmeyen seyyanen zam ve söz verilip de yerine getirilmeyen özlük haklarımız sebebiyle maaşımızla geçinemiyoruz. Bu nedenle üyelerimizle birlikte İŞKUR’a giderek iş başvurusunda bulunduk” dedi.

Yetkililere çağrı

Emekli astsubaylar, taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade ederek, hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Arat, “Yetkililerin artık sesimizi duymalarını ve bu gerçekleri görmelerini bekliyoruz” diye konuştu.