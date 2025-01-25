Geçirdiği yanık kazası sonrası boynu gövdesine yapışan 7 yaşındaki çocuk Türkiye'de umut buldu

Kamerun’da geçirdiği ev kazası sonucu boynu gövdesine yapışan ve kafasını kaldıramayan 7 yaşındaki Jacques Franck Pharel Teme, Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hayata döndü.

Evinde oyun oynarken feci şekilde yanan Jacques, ağır yanıklar sebebiyle hareket kabiliyetini kaybetti. Ailesi, çözüm için Türkiye'nin yolunu tuttu. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği titiz operasyonla küçük çocuk, eski sağlığına kavuştu.

"Başını yukarı kaldıramıyordu"

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Burak Özkan, Jacques’in yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Yanık kontraktürleri hastanın hareketini ciddi anlamda etkileyen durumlardır. Jacques’in boynundaki kontraktür, başını yukarı kaldıramamasına ve çenesinin gövdesine yapışmasına neden olmuştu. Ayrıca bu durum tükürük salgısının gövdesine akmasına, konuşma güçlüğüne ve göz kapaklarının aşağı çekilmesine yol açtı.”

Başarılı mikrocerrahi ameliyat

Doç. Dr. Özkan, yapılan mikrocerrahi operasyonun detaylarını şöyle açıkladı:

“Boyundaki yara izlerini ve kontraktür bantlarını tamamen çıkardıktan sonra boynun hareket kabiliyetini yeniden kazandırdık. Ardından bacak bölgesinden aldığımız ince dokuyu mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağladık. Bu sayede dolaşımı sağlanan doku transferiyle gerekli açıklıkları kapattık.”

Operasyon sonrası Jacques, bir gün boyunca yoğun bakımda gözetim altında tutuldu. Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar, “Hastamızın durumu büyük bir özenle takip edildi. Nakledilen dokuyu her saat izledik, herhangi bir sorun oluşmaması için dikkatli davrandık. Neyse ki süreç başarıyla tamamlandı ve çocuk sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” dedi.

Aileden teşekkür

Oğullarının operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu belirten aile, mutluluklarını şu sözlerle ifade etti:

“Buraya geldiğimizde çocuğumuz hiç konuşamıyordu, başını hareket ettiremiyordu. Ancak operasyon sonrasında tamamen rahatladı, artık koşup oynayabiliyor. Aldığımız hizmetten çok memnunuz. Allah’a şükür, şu an her şey yolunda.”