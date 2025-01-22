Geçmişteki büyük depremi hatırlattı... Naci Görür’den Ege Denizi'ndeki deprem sonrası kritik uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edremit Körfezi'nde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin jeolojik önemine dikkat çekerek kritik değerlendirmelerde bulundu. Depremin Ege Denizi’ndeki Edremit Fay Zonu'nda gerçekleştiğini ifade eden Görür, bu fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güney kolunu temsil ettiğini söyledi.

Körfezdeki bir önceki büyük depremi hatırlattı

Görür, Edremit Körfezi’nin geçmişte de büyük depremlere sahne olduğunu belirterek, "Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem yaşanmıştı. Bölge, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun bir parçası olduğu için genel olarak stres birikimi devam ediyor. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege bu açıdan dikkatle izlenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyo pic.twitter.com/cqM3WsIzrd — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 21, 2025

1944 Edremit Körfezi depremi

Jeolojik olarak aktif bir fay hattı üzerinde bulunan Edremit Körfezi, geçmişte büyük yıkıcı depremlerle karşılaşmış bir bölge. 1944 yılında yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem, bölgede can ve mal kaybına neden olmuştu.

Bölgesel deprem riskleri

Prof. Dr. Görür, Marmara ve Kuzey Ege’nin stres biriktirdiğini ifade ederek, bu bölgelerdeki fay hatlarının deprem potansiyeline dikkat çekti. Uzmanlar, bölgedeki jeolojik hareketliliğin takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.