Hollandalı siyasetçi Geert Wilders sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'terörist' ifadesini kullanan Geert Wilders'e tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Bakanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Geert Wilders'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan Geert Wilders'in fotoğrafını paylaşarak "embesil" ifadesini kullanırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise açıklamasında "Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu." ifadesini kullandı.

Çelik ayrıca, "Eğer şu anda Ortadoğu'da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda'da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. Bu çirkin faşist eline fırsat geçse masum göçmenleri öldürme yolları arayacak bir katil adayı. Daha yaşarken insanlığın lanetlilerinden oldu. Bu faşistin ölümden kaçan göçmenlere kucak açma siyasetinin lideri Cumhurbaşkanımıza saldırması doğaldır. Çünkü bu lanetli faşistler insanlığa düşmandır. Bu faşistler mazlumları ölüme terk etmediği için Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu faşistler lanetli olduğu için insani değerlerin yüceltilmesine düşmandır." dedi.

Geert Wilders hakkında "Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan İletişim Bakanı Fahrettin Altun, "Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir." dedi.

Geert Wilders kimdir?

Geert Wilders, 6 Eylül 1963 tarihinde Venlo'da doğdu. 1998 yılından bu yana Hollanda Parlamentosu üyesi olan Geert Wilders, agnostisizmi seçti. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslam karşıtı bir siyaset yürüten Geert Wilders, yabancı göçmenlere karşı daha sert tedbirler alınmasını ve göçmen kanunlarında değişikliğe gidilmesini istemektedir.