“Geleceğe Smaç” ile 3 bin kız çocuğu voleybol ile buluşacak

30 Ekim 2019

2016 yılından bu yana 6-13 yaş arası binlerce kız çocuğunu sporla buluşturan Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesi kapsamında, 2019-2020 sezonunda 3 bin kız öğrenciye voleybol eğitimi verilecek. 8 ildeki 20 kampüste verilecek eğitimler, Eczacıbaşı Spor Kulübü performans takımlarına aday olan, geleceğin milli voleybolcularını bulmayı ve yetiştirmeyi, sporcuların bireysel gelişimine odaklanmayı, bugünün kız çocuklarını geleceğin özgüvenli, saygın ve güçlü kadınları olarak yetiştirmeyi, sporculara ve ebeveynlerine spor kültürü kazandırmayı hedefliyor.

Geleceğe Smaç, 2019–2020 sezonunda İstanbul‘da Acıbadem, Alkent, Ataşehir, Ayazağa, Dragos, Etiler, Florya, Koşuyolu, Mimaroba, Şerifali ve Tuzla, Ankara‘da Batıkent ve Ümitköy, İzmir‘de Gaziemir ve Karşıyaka, Antalya‘da Konyaaltı, Muğla‘da Bodrum, Tekirdağ‘da Çorlu, Kocaeli‘de Kartepe ve Sakarya‘da Adapazarı olmak üzere 8 ildeki 20 kampüste faaliyet gösterecek.

Proje, 2015 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü ile ES Voleybol Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi ile hayata geçirildi. Eczacıbaşı spor kültürünü yaymayı amaçlayan bir altyapı projesi olan Geleceğe Smaç;

Genç kızları özgüvenli yetiştiriyor

Geleceğe Smaç projesine büyük önem verdiklerini belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Binlerce kızımız Geleceğe Smaç projesi çerçevesinde voleybol oynuyor. Kuşkusuz hepsinin dünya şampiyonu olmasını, uzun dönem voleybol oynamasını bekleyemezsiniz. Ancak bütün bu gençlerimizin gelecek hayatlarında kendilerine güvenen, gerçek anlamda Türk kadınını temsil eden bir kişiliğe sahip olmalarını beklersiniz. Nitekim yöneticilerimiz, başta Sırma Üç olmak üzere bu işi yalnızca voleybol sporu olarak değil, sözünü ettiğim doğrultuda gerçekleştiriyorlar. Genç kızlarımızı hayata çok yönlü hazırlıyorlar. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak da sporu yalnızca maç ve şampiyonluk olarak görmüyoruz. Geleceğe Smaç projesinin de bu yaklaşımımızın çok iyi bir sentezi olduğunu düşünüyorum” dedi.

ES Voleybol Spor Kulübü Başkanı Sırma Üç ise projenin gelişimi hakkında şunları kaydetti: “Geleceğe Smaç projesi Eczacıbaşı ve ES Voleybol’un çok doğal bir şekilde birbirlerine yaklaşmasıyla ortaya çıktı. Tanışma ve sohbetlerin ardından hedeflerin belirlenmesiyle birlikte süreç kendiliğinden gelişti. 2015 yılında Es Voleybol Kovan Spor Kültürü Merkezi ile kendi tesisini hayata geçirmişti. Aynı yıl Eczacıbaşı ve ES Voleybol olarak bir araya geldik ve yaklaşık bir sezon süren bir deneme süreci geçirdik. Eczacıbaşı Spor Kulübü‘nün A takımlarının sayısız başarısı vardı, altyapı takımları yıllardır sporcu yetiştiriyordu, bunlara ek olarak -bir bakıma sosyal sorumluluk projesi gibi- Eczacıbaşı spor kültürünü genç kızlarımıza ve küçük kızlarımıza yaymayı istiyorlardı. Bu durum bizim amacımızla birebir örtüşüyordu, böylece Geleceğe Smaç projesi doğdu. Beş yıllık bir plan geliştirdik. Hangi illerde, ne hızda ve nasıl bir büyüme sergileyeceğimizi belirledik. İlkelerimiz tamamen aynıydı ve bu ilkeleri spor kültürüyle birlikte planlı olarak Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya başladık. Geldiğimiz aşamada binlerce genç kızımıza ulaşmayı ve farklı sosyal çevrelerden gelen gençleri ortak ilkelerde buluşturmayı başardığımızı düşünüyorum. 2019–2020 sezonunda 8 ilde 20 kampüsteyiz. Önümüzdeki yıllarda aşama aşama Türkiye’ye yayılmayı hedefliyoruz.”

Geleceğin yıldızları aranıyor

Geleceğe Smaç kapsamında her ilde 8-13 yaş aralığında altyapı takım seçmeleri için özel bir antrenman saati ayrılıyor. Seçmelere katılan sporcu adaylarına fiziksel ölçümler ve testler yapılıyor, adaylar iki antrenman süresince antrenörler tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucu olumlu olan adaylar, ücretsiz olarak kampüslerde çalışmaya devam ediyor.

Voleybol okullarında 6–12 yaş grubunda her cumartesi ve pazar günü 1 saat 15 dakikalık antrenmanlar yapılıyor. Gelişim takımlarında 12 yaşından itibaren Minik, Midi, Küçük, Yıldız ve Genç Kız kategorilerinde oluşturulan 16 kişilik takım kadroları ile sporcuların resmi maçlara katılım sağlanıyor. Sporcular haftada 3 gün 1,5 saat antrenman yapıyor ve yaz döneminde de antrenmanlara devam ediyor. Performans takımları ise İstanbul Avrupa yakasında bulunan Eczacıbaşı Ayazağa kampüsünde ve İstanbul Anadolu yakasında yer alan ES Voleybol Dragos kampüsünde çalışıyor.

İlk antrenörlük deneyimi

Geleceğe Smaç, “İlk Antrenörlük Deneyimim“ ile geleceğin antrenörlerini de yetiştiriyor. Yıldız ve genç kız takımı sporcularına açık olan programa başvurular 1 Aralık tarihine kadar kabul ediliyor. Programa katılan “sporcu” Aralık–Ocak döneminde haftada bir gün bir voleybol okulu antrenman grubuna katılıyor ve o grubun yardımcı antrenörü olarak görev alıyor. “Antrenör-sporcu” antrenman öncesinde soyunma odasında, antrenman sırasında çalışmalarda ve antrenman sonrasında soyunma odasında ve uğurlama sırasında takımıyla birlikte oluyor.

“Antrenör-sporcu” Ailemle Voleybol Şenliği’nde takımının başında maçlara katılıyor, bazı maçlarda hakem olarak görev alıyor, şenlik öncesinde özel bir eğitim alarak yazılı sınava giriyor, şenlikte madalya töreni sırasında “İlk Antrenörlük Deneyimim“ sertifikasını sahip oluyor.