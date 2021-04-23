Geleceğe yatırımlarımız sürüyor

YASED: Türkiye’nin geleceğine yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Ayşem Sargın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki bu önemli günü çocuklara armağan eden Atatürk, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve uzun vadeli başarısında yeni nesillerin önemli rolüne de dikkat çekmiştir. Türkiye’nin uluslararası yatırımcıları olarak bizler de, ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük değerinin insan kaynağı olduğunun bilinciyle, ülkemizin bu alanda da dünyada rekabetçiliğini öne çıkaran çalışmalarımızı ve Türkiye’nin geleceğine yaptığımız yatırımları sürdürüyoruz. Değerli Ata’mızı ve Meclisimizin kurucularını minnetle anıyor, tüm ulusumuzun, özellikle de sevgili çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz!”

ORTA ANADOLU MOBİLYA İHRACATÇILARI: Ülkemiz, yeni neslin omuzlarında yükselecek

Çocukların yurdun temeli, milletin geleceği olduğunu söyleyen Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı A. Tahsin Ata, geleceğe yön verecek çocukların ve gençlerin en güzel şekilde eğitilmesinin, onlara ilim ve bilimin, kültür ve sanatın olumlu fikirlerinin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ata, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çünkü aydınlık yarınlar ve gelecek güzel günler ancak onların sayesinde oluşacak ve şekillenecektir. Atatürk’ün de dediği gibi “Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk Milleti yükselecektir. Biliyoruz ki ülkemiz, yeni neslin omuzlarında yükselecek ve gelecekte onlarla birlikte tüm dünya pazarlarında etkin ve yetkin bir şekilde söz sahibi olarak muhasır medeniyet seviyelerinde kalmaya devam edecektir.”

TÜRMOB: Çocuklarımız için tüm gücümüzle çalışmalıyız

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunun habercisi olan bu bayram, ulus bilincini üstün kılan, demokratik, çağdaş Cumhuriyet rejimini getiren günün simgesidir” diyen Kartaloğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı: “Atatürk, ülkenin geleceği olan çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı armağan ederek, yarınların gelecek nesillerin omuzunda yükseleceğine işaret etmiştir. Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza, demokratik, çağdaş, barış içinde yaşanabilir sağlıklı bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız.”

ESİAD: Görevimiz çocuklara demokratik ülke bırakmak

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı: Milli mücadele şartlarında dahi hedeflediği demokratik cumhuriyet yolunda yürümekten vazgeçmeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, o şartlar altında TBMM’yi toplayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ayak seslerini tüm dünyaya duyurmuştur. Çocuklarımıza özgür, bağımsız, laik ve demokratik bir cumhuriyet bırakmak, onlara cumhuriyetimizin faziletlerini öğretmek, göstermek ve hatırlatmak da hepimizin görevidir.

EGSD: Ata’mızın vizyonuna sahip çıkalım

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul: Çocukların, milletin geleceği olduğunu söyleyen büyük önder Atatürk’ün düşüncesi ile hareket etmemiz, O’nun vizyonuna sahip çıkmamız en yüce görevimizdir. Bugün, bilinçli, eğitimli, özgür iradeli bireyler olarak yetiştireceğimiz çocuklar ülkemizi Atatürk’ün çizdiği yolda, muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır.

İZSİAD: Ülkemizin aydınlık yolu çizildi

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt: Atatürk, tüm ülke iradesini bir araya getirdiği TBMM ile ülkemizin aydınlık yolunu çizmiştir. Aynı zamanda bu kutlu günü çocuklara armağan ederek dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk lider olan Atatürk’ü bu vesile ile minnet, şükran ve sevgiyle bir kez daha yad ediyor nice 101 yıllar diliyorum.

KESİAD: TBMM, Cumhuriyet’in temelidir

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Başkanı Seçil Beydemir Kaynak: TBMM’nin açılışı Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli denebilir. Saltanat yönetimi altında hiçbir hakka sahip olmayan ve 1. Dünya savaşı ile büyük acılar çekmiş bir ulusa hakimiyeti teslim etme kararlılığında olan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bu sebeple bir kez daha minnet ve şükran ile anıyorum. TBMM Türkiye Cumhuriyeti’nin temelidir ve öyle kalmaya da devam edecektir.

İZİKAD: Daha büyük coşkuyla sahip çıkacağız

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin: Atatürk, TBMM’nin açılışı ile Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Aynı zamanda bu kutlu günü dünya çocuklarına armağan eden Atatürk’e minnet ve şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. TBMM’nin bugün öneminin daha da anlaşıldığı bir ortamda bu ülkenin kadınları olarak Atatürk’ün miraslarına sahip çıkmaya, onları yaşatmak için milli bayramlarımızı daha bir coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz.

EGİKAD: Cumhuriyet değerlerini yaşatma hedefi

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Pınar Kılıç: Bugün TBMM’nin önemi her zamankinden daha fazladır. 101 yıl boyunca millet iradesinin yansıdığı TBMM’nin yok sayılmak istenen ağırlığını tekrar hatırlatmak, gazi meclisimize sahip çıkmak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak biz Türk kadınlarının asli görevidir ve bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

EGOD: Emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun: Mustafa Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi unutmamak, onların izinden gitmemizin bir vatan borcu olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için çok çalışacak ve hiçbir zaman yılmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği Atatürk tarafından gençlere emanet edildi. Bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız.

23 Nisan coşkusunu bu yıl da evde yaşayacağız

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı bu hafta 23, 24 ve 25 Nisan'da uygulanacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar bu Cuma günü de bire bir uygulanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.