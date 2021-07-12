Geleceğin avukatları önce arabuluculuk sonra tahkimde yarıştı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli genç hukukçuları kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. Organizasyon bu yıl da pandemi nedeniyle çevrimiçi platformda gerçekleşti.

Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) 3 gün süren farazi duruşma maratonuna sahne oldu. Yarışmanın finalinde karşı karşıya gelen takımlardan Ankara Üniversitesi birinciliği, Bahçeşehir Üniversitesi ikinciliği, İstanbul Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Ankara Üniversitesi, yarışmanın arabuluculuk aşamasında olduğu gibi tahkim aşamasında da birinciliği kazandı. Ankara Üniversitesi ekibi aynı zamanda “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü” nün sahibi oldu.

“En İyi Dava Dilekçesi Ödülü”nü de aynı puanları alan Bahçeşehir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karma Takım (Doğuş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) paylaştı.

“Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü”ne ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Özgür Kurt sahip oldu.

"Fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın"

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, yarışmanın finalinde yaptığı konuşmada, “ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı kurulduğundan beri düzenliyor ve çok önem veriyor. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim; Dünyada arabuluculuk ve tahkim yarışmasını birlikte düzenleyen ilk ve tek kurum biziz. Dolayısıyla üniversiteli arkadaşlarımız gerçeğe çok yakın bir müzakere ve dava ortamı yaratılarak, önce uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözmeye çalıştılar, daha sonra aynı uyuşmazlık hakkında tahkime giderek hakem heyeti önünde iddia ve savunmalarını dile getirip uyuşmazlığı çözüme ulaştırdılar. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız çok önemli bir başarıya imza attılar ve şimdiden burada bulunmayan arkadaşlarının önüne geçtiler, hepsi bu yarışmanın kazananı oldular.” ifadelerini kullandı.

Yarışmada üniversite takımlarının çevrimiçi duruşma sistemini deneyimlediğini ifade eden Akıncı, "Pandemi sürecinde artık online etkinlik modeli hayatımızın bir parçası oldu. Tabii ki iyimser olmakta yarar var, aşı kampanyaları sayesinde çok daha iyi günler bekliyor bizi. O sebeple yeni tahkim duruşma tarihleri artık fiziksel duruşma olarak verilmeye başlandı, bundan sonra yine fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın diye düşünüyoruz. Gelecek sene düzenleyeceğimiz yarışmamızı da inşallah eskiden olduğu gibi fiziksel ortamda gerçekleştireceğiz.” dedi.

"Tahkim hem hızlı hem hesaplı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi"

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bülent Şarlan da konuşmasında genç yarışmacılara avukatlık mesleği açısından tahkimin önemini anlattı. Tahkim avukatlığının genç hukukçular için yarattığı kariyer fırsatlarına değinen Şarlan, "Biliyoruz ki ülkemizde bir davanın neticelenmesi ve kesin hükme bağlanması yıllar sürmekte, aynı zamanda çok maliyetli olabilmekte… Yerel mahkemenin vereceği karar, arkasından istinaf ve temyiz süreci ortalama 5-6 yılı alabiliyor. Oysa tahkimde hem hızlı yargılama imkanını hem de uzman kişilerin hakem olarak görev yaptığı ve mahkeme harçları ile kıyaslandığında çok daha hesaplı diyebileceğim bir uyuşmazlık çözüm yöntemini görmekteyiz.

Ayrıca kısa sürede alınan kesin hüküm niteliğindeki tahkim kararlarının hızlı bir şekilde icra edilebilir olmasının da çok önemli avantajlar getirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu sayede meslektaşlarımız tahkim sonucunda elde edecekleri hızlı kararla iki yönlü avantaj elde ediyorlar; hem müvekkillerinin memnuniyetini hızlı bir süreçte sağlama imkanları oluyor, hem de avukatlık mesleğini icra ederken vekalet ücretlerine kısa sürede ulaşma fırsatı buluyorlar.” dedi.

"ISTAC’ın kapısı genç hukukçulara her zaman açık"

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın yine festival havasında geçtiğini ve tüm katılımcı takımların mesleki açıdan önemli tecrübeler kazandığını vurguladı. Henüz öğrencilik aşamasında bir uyuşmazlık çözümünün her aşamasında bulunmanın kazandırdığı mesleki özgüveni hukuk öğrencileri için önemli bir avantaj olarak değerlendiren Ekmen, “Tüm yarışmacıları geleceğin tahkim avukatı olarak görüyoruz. ISTAC sizin de kurumunuz. Merkezimiz bünyesinde kütüphanemiz kuruldu, ISTAC Akademi de pandemi sonrasında daha aktif hale gelecek. ISTAC’ın kapısı genç hukukçularımıza her zaman açık” mesajını verdi.