Geleceğin ekonomistlerinden DÜNYA’ya ziyaret

02 Nisan 2019

Küresel üniversite vizyonu ve öğrenci odaklı eğitimi ile Türkiye'nin eğitim sisteminde önemli bir rol üstlenen Arel Üniversitesi’nin Ekonomi ve Finans Kulübü öğrencileri bugün DÜNYA’yı ziyaret etti.

Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyt Dirican ve 40'a yakın öğrenci, medya sektörünün tek ve bağımsız ekonomi gazetesi DÜNYA’yı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem’in ağırladığı öğrenciler, medyadan eğitime ekonomiden dijitalleşmeye uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Gazeteyi gezen Ekonomi ve Finans Kulübü öğrencileri, DÜNYA’nın çalışma ortamlarını yakından görme imkanı bulurken, özellikle haber merkezi ve internet servisinin çalışma temposunu da heyecanla izlediler.