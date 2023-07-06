Geleceğin Kadın Liderleri programının başvuruları başlıyor

Genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2010 yılında başlatılan program, 13'üncü yılında da aynı hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor.

Programa, üniversitelerin lisans bölümünden 2023 yılında mezun veya son sınıfta olan, tercihen burslu okumuş, staj veya yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve kişisel gelişime açık, yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar, 13 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem programı bu sene iki aşamalı şekilde gerçekleşecek. Program, 26 Eylül’de fiziksel olarak başlayacak, 27-29 Eylül tarihleri arasında, üç gün boyunca çevrimiçi platform üzerinden devam edecek.