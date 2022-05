Geleceğin tahkim avukatı yarışmasında Ankara Üniversitesi zirvede

Takip Et

İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) üniversitelere yönelik iki aşamalı ve ortalama 6 ayı kapsayan uzun soluklu kurgusal dava yarışması sonuçlandı. Genç ISTAC platformu tarafından ilk kez hibrit formatta organize edilen VI. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) üniversite takımları arasında heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi koşullarında son 2 yıldır çevrim içi düzenlenen yarışmaların ardından, bu yılın yarışması karma organizasyonla gerçekleşti. 4 gün boyunca çevrim içi kurgusal dava duruşmalarında ter döken üniversiteli hukukçular, yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleşen final duruşmasında pandemi öncesi yarışmaların heyecanını yaşadı. VI. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında birinciliği Ankara Üniversitesi, ikinciliği İstanbul Üniversitesi, üçüncülüğü Marmara Üniversitesi takımları kazandı.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, artık gelenekselleşen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı (GTAY) dünyada ilk kez geçen yıl “Med-Arb” kurgusu ile düzenlediklerini hatırlattı ve bu yılki yarışmanın da aynı formatta iki aşamalı gerçekleştiğini söyledi. VI. GTAY final duruşmasının ardından ödül töreninde konuşan ISTAC Başkanı Akıncı, geleceğin tahkim hukukçularına seslendi. “Bir fidan ektik bir orman oldu, birlikte başardık” diyen Akıncı, şu mesajları verdi:

"Bir fidan ektik bir orman oldu"

“Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasına baktığımız zaman aklıma şu geliyor; bir fidan ektik bir orman oldu. Bu yarışmaya başlarken yaşadığımız tereddütleri, acaba olacak mı diye hissettiğimiz kaygıları düşünüyorum. Ondan sonra sizlerin pırıl pırıl yüzlerinize baktığımda başardığımızı görüyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimize, üniversitelerimize, hocalarımıza, takım koçlarımıza ve kurgusal duruşmalarda hakemlik yapan kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizler bugünün öğrencileri geleceğin tahkim avukatlarısınız ve İstanbul Tahkim Merkezi sizin merkeziniz. Bu yarışma bu şölen burada bitmedi. Bundan sonra bu yarışmaya belki yine katılacaksınız, belki koç belki hakem olarak aramızda yer alacaksınız. Ama ISTAC hep sizin merkeziniz olacak. Daha da önemlisi profesyonel hayatınızda artık sözleşmelerde İstanbul Tahkim Merkezi şartını gördüğünüz zaman hiç şaşırmayacaksınız, hatta bir inovasyon gibi sözleşmelerinize İstanbul Tahkim Merkezi’ni yazacaksınız. Yani artık bugünden sonra sizler bizim elçilerimizsiniz.”

"GTAY müptelalık yarattı"

Bu yılki Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın final duruşmasına ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla da ISTAC’ın yarışmasının hukuk öğrencileri için önemini vurguladı. Prof. Gökyayla, “Bu yarışmayı bekleyen öğrenciler olduğunu biliyorum. GTAY artık geleneksel hale geldi, bir alışkanlık müptelalık yarattı” dedi.



ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ise, bu tür organizasyonlarla Türkiye’de bir tahkim kültürü oluşmasını hedeflediklerini söyledi. Yarışmaya katılan genç hukukçuların henüz mesleğin ilk yıllarında tahkimle ilgili donanımı alarak meslek hayatlarına başlayacaklarını ve bunun önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ISTAC Türkiye’nin tahkim merkezidir. Hiçbir kurum ve kuruluşa ait değiliz. Genel kurulumuzu oluşturan 14 kuruluştan oluşan bir yapıya sahibiz. Bu da her kesime uyuşmazlıklarını çözmek için objektif bir zemin sunuyor. İlgili her kurumun genel kurulumuzda temsil edilmesi her kesime eşit mesafede olduğumuzun açık garantisidir. ISTAC olarak ülkemizi bölgede bir uyuşmazlık çözüm merkezi haline getirmek için çalışmaktayız. Nitekim 2020 ve 2021 yıllarında ISTAC’a gelen dava sayısındaki artış Türkiye’de tahkimin geleceğinin umut verici olduğunu gösteriyor.”

4 günlük dava maratonu

VI. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın temel kurgusunu oluşturan olay metni Özay Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış ve 22 Ekim 2021 tarihinde yarışma başvurulara açılmıştı. 4 günlük kurgusal dava maratonunun final duruşması ve ödül töreni Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Finale kalan iki takımın zirve duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Özay Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Merter Özay, L’Oreal Hukuk ve Bilim Direktörü Av. Hande Karakülah hakem heyeti olarak yer aldı. Bu zorlu mücadeleyi Ankara Üniversitesi birincilikle noktalarken, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi takımları da ilk 3 sırayı paylaştı. Yarışmada birinciye 10.000, ikinciye 7.500, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verildi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibinden Gökçe Laleoğlu ise “Geleceğin Tahkim Avukatı” seçildi ve hem ISTAC’da hem de Özay Hukuk Bürosu’nda staj hakkı kazandı. Ayrıca Ankara Üniversitesi takımı “En iyi Dava Dilekçesi Ödülü”nü, Bahçeşehir Üniversitesi takımı “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”nü aldı ve her iki başarılı ekibe kitap seti hediye edildi. Yarışma, Genç ISTAC Platformu Başkanı Av. Deniz Özyıldız öncülüğünde, GTAY Komisyonu Başkanı Av. İdil Elvin Çavuş ve Av. Zeren Liman’ın koordinasyonunda düzenlendi. Bu yıl da iki aşamalı organize edilen yarışmanın arabuluculuk müzakereleri geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşmişti. VI.GTAY Arabuluculuk Aşamasında Marmara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi takımları ilk 3’e girmişti.