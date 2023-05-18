Geleceğin teminatı gençlerimiz güzel günlerin mimarıdır

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık mücadelesi meşalesinin ışığında ülke olarak muasır medeniyetler seviyesini yakalamak için her gün daha fazla çalışmak zorundayız. Bu hedefe yürürken şüphesiz en büyük potansiyelimiz, her zaman gurur duyduğumuz gençlerimiz olacaktır.

Bu anlamlı günün gençlerimize bayram olarak armağan edilmesinin altında çok derin anlamlar var. Gençlerimiz Türkiye’nin geleceğinin teminatı, güzel günlerin mimarıdır. Türk iş dünyası olarak biz bu bilinçle, gençlerimize güvenerek, onlara yol açmak için çalışmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında verilen kutsal mücadeleyi akıllardan çıkarmayarak, 19 Mayıs’ları Atatürk’ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız.

Büyük Atatürk’ün, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin tesisi yolunda, kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıldönümünde, Türk iş dünyası adına, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın kutlu olmasını diliyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyorum.