Gelecek, DEVA ve Saadet Partileri birleşti: Yeni partinin ismi ne olacak?

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te güçlü bir grup oluşturabilmek için ortak bir "çatı parti" kurma konusunda anlaştı. Üç partinin genel başkanları, bu hafta cuma günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaparak yeni partinin kuruluşunu resmileştirecek. Parti ismi olarak "Yeni Yol Partisi"nin öne çıktığı, alternatif isimlerin de gündemde olduğu belirtildi.

Gelecek, DEVA ve Saadet Partileri, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından birleşme kararı aldı. Yeni kurulan parti için yapılan son hazırlıklar kapsamında, üç genel başkan - Ali Babacan (DEVA), Mahmut Arıkan (Saadet) ve Ahmet Davutoğlu (Gelecek) - yarın son bir toplantı yaparak partinin ismi, logosu ve kurucularını netleştirecek.

Tutanakları tamamlanan partinin programı ve tüzüğü de hazır durumda. Ancak, partinin genel başkanı, mevcut üç genel başkandan biri olmayacak. Yeni parti için dışarıdan bir isim, genel başkanlık görevine getirilecek. Gelecek, DEVA ve Saadet Partileri ise kurumsal kimliklerini koruyarak, kendi genel başkanlarını başında tutmaya devam edecek. Yeni grup için belirlenen milletvekili sayısının ise 30 civarında olması bekleniyor.

Yeni grubun kurulmasıyla birlikte, Gelecek Partisi’nden Nedim Yamalı, DEVA Partisi’nden ise Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Aliye Kavaf gibi isimler istifa etti. Ayrıca, Ertuğrul Kaya ve Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisi’ne katılarak gruptaki oluşumun yeniden şekillenmesini sağladı.

Yeni partiyle ilgili tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından, üç partinin milletvekilleri ve yönetim kadrosu önümüzdeki dönemde yeni grupta bir araya gelecek.