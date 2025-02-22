Gelecek Partili Serap Yazıcı Özbudun istifa etti
Gelecek Partisi kurucusu ve Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, bugün istifa ettiğini açıkladı. Özbudun istifasında herhangi bir neden belirtmezken, 'gördüğü lüzum üzerine' bu kararı aldığını belirtti.
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Gelecek Partisi kurucusu ve Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, bugün sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yayınladı.
Özbudun, kurucusu olduğu partiden istifa ettği duyurdu ancak herhangi bir gerekçe belirtmedi.
Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.