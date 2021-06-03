Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Çevik, istifasına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Çevik, açıklamasında, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrıldığını bildirdi.
Zorunlu açıklama:— Neslihan Çevik, PhD (@NeslihanCev) June 3, 2021
Kuruluşundan beri içinde yer aldığım Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoglu’na ve tüm Gelecek Partililere saygı ve sevgilerimi sunar, kendilerine başarılar dilerim.