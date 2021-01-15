Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "26. Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sn. Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Hatipoğlu da saldırıya uğradı

KRT’de program yapan eski Ülkü Ocakları Başkanı, Avukat Afşin Hatipoğlu dün gece evinin önünde maskeli kişilerin saldırısına uğradı. Hatipoğlu saldırıyı Twitter hesabından, “Bugün saat: 18.30’da evime girerken, maskeli 3 kişinin saldırısına uğradım. Şükürler olsun, sağlık durumum iyi, evimde dinleniyorum. Gerekli şikayetleri yaptım, hukuki süreci takip ediyorum. Türkiye’de yaşadığımı hatırlatan saldırganların kimler olduğunu ise merak ediyorum.” diye duyurdu.

KRT Genel Müdürü Adnan Bulut, “Zamanlama manidar. Geçmiş olsun kardeşim” dedi.

Afşin Hatipoğlu, yaptığı açıklamada saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, saldırı sonrasında kendisine “Söylediklerine dikkat edeceksin.” denildiğini aktardı.